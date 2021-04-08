В Петербурге требуют закрыть бассейн в жилом доме

Прокуратура Петербурга требует закрытия бассейна, который местные жители обнаружили на первом этаже жилого дома. Инцидент произошел в Красногвардейском районе города. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Известно, что 8 апреля, в четверг, сотрудники прокуратуры проверили жалобу жильцов. В результате на первом этаже ЖК был обнаружен детский плавательный бассейн. Удалось установить, что бассейн «Аква Стар» работает с февраля 2021 года, арендуя коммерческое помещение.

Теперь дело будет передано в суд, так как бассейны должны размещаться в отдельных зданиях или пристройках. Кроме того, нарушения подтвердили эксперты Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Санкт-Петербургу.