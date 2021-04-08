Сотрудники метро спасли девушку от многочисленных травм на эскалаторе

После падения девушки на ходунках на станции "Спортивная" в петербургском метрополитене провели служебную проверку. В подземке просмотрели видеозаписи с места события и рассказали, что именно произошло.



На запрос "Фонтанки" ГУП "Петербургский метрополитен" ответило, что 2 апреля около 13:55 сотрудникам метро поступила заявка на сопровождение девушки с инвалидностью - она передвигалась на ходунках. Ей нужно было помочь доехать от станции метро "Спортивная" до "Международной".



На станции "Спортивная" сотрудники успешно помогли девушке преодолеть малый эскалатор.



"При сопровождении на эскалаторе станции при сходе с него пассажирка шагнула в сторону сходной площадки, при этом ногу поставила на движущуюся ступень, в результате чего запнулась о гребёнку эскалатора и начала падать вперёд", - объяснили в метрополитене.



Отмечается, что сопровождающий пытались удержать девушку от падения, а перевозивший ходунки сотрудник также пытался подхватить пассажирку.



"Это несколько сгладило последствия падения, но полностью их избежать не удалось. Девушка ударилась головой о стойку задних колес ходунков", - уточнила пресс-служба метро.



Сейчас в подземке проводят мероприятия по предупреждению подобных случаев.