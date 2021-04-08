На Софийской ранг пожара снизили до первого номера

На Софийской улице загорелся ангар. Инцидент произошел в 11 часов утра. Причиной возгорания стал загоревшийся тягач. На данный момент удалось остановить распространение огня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Так, на складе по адресу Софийская улица, 96 ранг пожара снижен до первого.



«По уточнённой информации в бетонном ангаре размером 30 на 100 метров происходило горение автомобиля тягач на площади 10 квадратных метров», – отметили в пресс-службе.

На борьбу с огнем брошено 17 человек и 4 пожарных машины. Пострадавших в огне на данный момент нет.

