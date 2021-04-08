На станции «Спортивная» женщина-инвалид упала с эскалатора

В Петербурге на станции метро «Спортивная» во время схода с эскалатора упал человек. Инцидент произошел с женщиной инвалидом 2 апреля. В связи с этим прокуратура петербургского метрополитена начнет проверку. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры оценят соблюдение требований законодательства о социальной защите прав инвалидов, а также проверят действия сотрудников Петербургского метрополитена, которые сопровождали инвалида. В результате проверки будет принято решение и избрании мер наказания виновных.

Напомним, 23-летняя петербурженка имеет ограничения по здоровью в области опорно-двигательного аппарата, потому передвигается при помощи ходунков.