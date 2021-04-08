На Нефтяной дороге загорелся ангар

Информация о пожаре была предоставлена пресс-службой ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области. На нефтяной дороге загорелся производственно-складской ангар с пристройкой.

Огонь распространился на территории площадью 100 квадратных метров. Пожару присвоили уровень сложности №1-Бис. О возгорании сообщили в 21:22, в 22:17 спасателям удалось побороть огонь. На место происшествия прибыли 37 сотрудников спасательных служб и 7 машин спецтехники. Информация о пострадавших не поступала.

Сообщается, что в ближайшее время специалисты выяснят все обстоятельства и причины возгорания.