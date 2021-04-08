В Контрольно-счетной палате сообщили о миллиардных нарушениях Фонда капремонта

Контрольно-счетная палата обнаружила нарушения в деятельности фонда капремонта.

КПС проверила, как расходовались субсидии Жилищного комитета в период с 2018 по 2020 год.

Выяснилось, что фондом было безосновательно потрачено 220 миллионов рублей на премии сотрудникам. 210 тысяч из бюджетных средств потратили на то, чтобы оплатить парковочное место, располагающееся за территорией места нахождения фонда.

Кроме того, КСП обнаружили нарушения и в деятельности Жилищного комитета: фондом были заключены дополнительные соглашения о предоставлении денежных средств на ремонт инженерных систем и лифтов, который уже был осуществлен на момент заключения соглашения.