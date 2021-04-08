Устроивший резню в Петербурге мужчина объяснил, что им руководило

Как сообщают в правоохранительных органах, мужчина, напавший на двух людей с ножом, был задержан и объяснил мотивы своего поступка. Напомним, один из пострадавших скончался из-за полученной травмы. Подозреваемого задержали с помощью плана «Перехват» в Карелии.

Мужчина сообщил, что отец и сын, подвергшиеся нападению, спекулировали алкогольными напитками. Спиртное привело к смерти друга подозреваемого. Мужчина напал на спекулянтов, чтобы отомстить.

Задержанный неоднократно проходил лечение в психдиспансере по решению суда. У мужчины уже есть судимости, одна из них связана с грабежом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц».