В Петербурге объявлен план "Перехват" из-за мужчины, устроившего поножовщину

В Петербурге полицейские разыскивают злоумышленника, который напал на двух человек с ножом. Инцидент произошел в Московском районе города.

В результате ножевого ранения 41-летний пострадавший скончался, его 63-летний отец был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Злоумышленник скрылся с места происшествия на машине.

В Петербурге в связи с произошедшим ввели план «Перехват».

Сообщается, что отец и сын занимались продажей элитного алкоголя «из багажника», именно ссора мужчины со спекулянтами привела к поножовщине.