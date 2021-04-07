В Московском районе на отца и сына неизвестный напал с ножом

Появились подробности нападения с ножом в Московском районе, которое произошло днем в среду, 7 апреля. Инцидент произошел на площади Победы. В результате нападения молодой человек скончался на месте от удара ножом, а его 63-летний отец был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Фонтанка», погибший был торговцем элитным алкоголем. Вероятно, отец и сын занимались спекуляцией, так как в автомобилях обнаружили солидный запас элитного алкоголя.

По версии следствия, нападавший был одет в темную одежду и приехал на черном автомобиле марки «Фольксвагене Гольф». Фото с место происшествия опубликовали очевидцы в сообществе «Дорожный инспектор».