Полиция объявила план "Перехват" из-за нападения с ножом в Московском районе

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов разыскивают напавшего на двух петербуржцев в Московском районе. Мужчина ранил ножом двух жителей города и скрылся с места происшествия на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и области.

Известно, что в Московском районе 7 апреля, в среду, неизвестный напал с ножом на двух мужчин. Инцидент произошел у дома № 2 по площади Победы. В результате один пострадавший скончался на месте, а второй человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

На данный момент в Петербурге введен план «Перехват».