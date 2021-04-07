В Пулково на взлетной полосе остановлен самолет из-за сообщения о минировании

В Петербурге неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах на бортах лайнеров, а также на взлетно-посадочных полосах. В связи с этим несколько рейсов из Пулково задержаны, а самолеты остановлены при взлете. Об этом сообщает компания «Воздушные ворота Северной столицы", управляющая петербургской воздушной гаванью.

На данный момент в Пулково специалисты проводят оперативные мероприятия, а также в аэропорту усилили меры безопасности. Как известно, один из лайнеров сообщением Петербург-Астрахань уже двигался на взлет по полосе, но неожиданно остановился. Теперь пассажиры ждут в салоне самолета, когда их попросят выйти для проверки территории. Кроме того, багаж всех пассажиров будет проверен на наличие взрывных устройств повторно.