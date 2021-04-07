Мигранты устроили поножовщину у Петропавловской крепости

В Петербурге на Заячьем острове обнаружили истекающего кровью мигранта. Инцидент произошел во вторник, 6 апреля, у ресторана «Корюшка» вблизи Петропавловской крепости.

На место происшествия был вызван наряд полиции, который посмотрел записи с видеокамер заведения и установил, что на мужчину напал с ножом неизвестный. Мигранта с ножевым ранение в области живота передали бригаде скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.

Спустя час, полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался уроженец Узбекистана, не имеющий регистрации на территории России. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.