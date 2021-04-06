В загоревшейся "коммуналке" погиб один петербуржец

В Петербурге загорелась коммунальная квартира, расположенная в пятиэтажном здании на Заневском проспекте. Пожар возник 6 апреля, во вторник. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Из горящего здания эвакуировали 18 взрослых и двоих детей. Известно, что один человек погиб в пожаре.

На данный момент правоохранительным органам предстоит установить причины возгорания.