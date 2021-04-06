Раненного в шею на детской площадке мальчика прооперировали

В Петербурге завершили операцию десятилетнему мальчику, которого на днях ранил в шею неизвестный мужчина. В ходе операции из шеи мальчика врачи извлекли инородный предмет. Об успешной операции сообщает телеканал «78».

Напомним, ребенок играл на детской площадке в Кингисеппе. В один момент неизвестный мужчина выстрелил из неустановленного оружия в область шеи мальчика. Ребенка пришлось экстренно доставить на вертолете в одну из детских больниц Петербурга.

На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело.