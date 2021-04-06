В Пушкине осквернили памятник жертвам Холокоста

Памятник жертвам Холокоста «Формула скорби», расположенный в Пушкине, осквернили вандалы. Злоумышленники нанесли на призму в форме шестиконечной звезды надписи белой краской: слова «ЭНО» (Этническое национальное объединение) и «Смерть жидам».

В связи с происшествием Еврейский общинный центр Санкт-Петербурга будет подавать заявление о возбуждении уголовного дела в прокуратуру и Следственный комитет.

Известно, что Александр Френкель, директор центра, выехал к памятнику, но к моменту приезда лозунг уже был затерт.