В Петербурге задержали чеченца, ударившего ножом петербуржца

В субботу, 3 апреля, в полицию Петербурга сообщили о ножевом ранении у дома 14/26 по Гороховой улице. Инцидент произошел в районе часа ночи. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Согласно материалам дела, рядом с указанным домом из-за внезапного конфликта неизвестный ударил ножом 33-летнего мужчину, а затем скрылся с места на машине марки Ford Focus. В результате происшествия пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов оперативно удалось установить личность нападавшего и задержать. Злоумышленником оказался житель Чечни. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».