В Санкт-Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в распространении наркотиков

В Санкт-Петербурге был задержан уроженец Грузии в центре города утром в понедельник. Сотрудники полиции обнаружили у него около трёх граммов запрещённых веществ.

По подозрению в распространении запрещённых наркотических веществ в Санкт-Петербурге был задержан гражданин Грузии 30 лет.

Сегодня утром, в понедельник, пятого апреля, мужчина шёл по набережной канала Грибоедова, когда его попросили остановиться, чтобы для проведения проверки, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков. По итогу проверки при себе у мужчины были найдены несколько пакетиков с запрещёнными веществами.

По предварительной информации, задержанный нигде не работает и часто посещает ночные клубы. Предполагается, что задержанный занимается продажей и распространением наркотических веществ.

В ходе последовавшего обыска, проведённого в рамках уголовного дела о сбыте запрещённых веществ, дома у задержанного были обнаружены запрещённые вещества общим весом более двух килограммов.