В Санкт-Петербурге в Петроградского районе чудом выжил человек в аварии

В Санкт-Петербурге автомобиль марки Hyundai Solaris перевернулся и вылетел на пешеходную территорию в Петроградском районе города.



Об этом проинформировали в правоохранительных органах Санкт-Петербурга. Авария случилась вчера вечером, в воскресенье, четвёртого апреля. Иномарка Chevrolet совершала движение со стороны Большого Крестовского моста. На полном ходу она влетела в Hyundai, который ехал по Песочной набережной в сторону набережной Адмирала Лазарева.

По итогу из-за сильного столкновения корейская иномарка перевернулась. Она вылетела на тротуар и врезалась в стену дома. Машина чуть не задела человека, который шёл по пешеходной территории, пешеход чудом смог уклониться.



В ДТП травмы получила 33-летняя женщина, которую госпитализировали врачи. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лодыжек.

Полиция проводит проверку по факту аварии.