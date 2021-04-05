Петербуржца, который убил и расчленил свою супругу, отправили на принудительное лечение

Выборгским районным судом было принято решение об освобождении от уголовной ответственности гражданина Петербурга, убившего и расчленившего свою жену. Мужчину отправили на принудительное психиатрическое лечения. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По информации следствия, Николай Тихонов совершил убийство 27 июля 2020 года. Мужчина напал на свою супругу с топором и нанес ей, как минимум, 5 ударов. После этого мужчина расчленил труп, чтобы спрятать останки в лесу. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Мужчина будет проходить лечение в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением.