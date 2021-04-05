В результате ДТП с троллейбусом на Невском проспекте госпитализированы двое

На Невском проспекте в Петербурге произошло столкновение троллейбуса и легкового автомобиля. Данная информация была предоставлена пресс-службой ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла сегодня, 5 апреля, около 7:30 утра. У дома №35 столкнулись автомобиль марки Kia Rio и троллейбус.

В результате происшествия пострадали двое: 35-летний мужчина и 25-летняя девушка. Сообщается, что пострадавшие в ДТП получили повреждения средней тяжести. По факту произошедшего осуществляется проверка.