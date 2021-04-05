В Пушкине пара изнасиловала молодую воспитательницу детского сада

32-летняя помощница воспитателя детского сада сообщила о произошедшем в отдел полиции Пушкинского района в 4 часа утра 4 апреля. Она сообщила, что накануне ее изнасиловали неизвестные мужчина и женщина в квартире, расположенной на Саперной улице.

Правоохранители прибыли на место происшествия, где вскоре были задержаны 47-летний безработный мужчина и 41-летняя женщина. Сообщается, что квартира, в которой было совершено преступление, является собственностью третьего лица.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», пара находится в изоляторе временного содержания.