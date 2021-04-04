Мужчина упал в Обводный канал вечером воскресенья

В Петербурге с набережной Обводного канала человек упал в воду. Инцидент произошел вечером 4 апреля, в воскресенье. Об этом стало известно от очевидцев, которые опубликовали соответствующую информацию в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Кого-то вытаскивают из Обводного канала рядом с Московским проспектом», – написали в группе.

Известно, что на место происшествия вызвали спасателей. Пожарная машина и автомобиль поисково-спасательной службы прибыли оперативно, однако спасти мужчину не удалось.

Кроме того, на набережную обводного канала прибыли сотрудники правоохранительных органов.