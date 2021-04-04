Врачам не удалось спасти семиклассницу, повесившуюся в Пушкине

В городской больнице №5, расположенной в городе Пушкин, скончалась 13-летняя школьница. Девочка была госпитализирована в больницу в состоянии клинической смерти после асфиксии, вызванной ремнем. Об этом сообщает Анна Митянина, уполномоченная по правам ребенка в Петербурге на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, девочка повесилась на турнике в квартире с помощью ремня.

«Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. С места трагедии изъяли телефоны, листы бумаги с записями и фрагмент ткани. Не обошли вниманием и увлечение аниме», – отметила омбудсмен.