Причиной попытки суицида подростка из Пушкина называют аниме

Стали известны новые подробности по делу о попытке суицида в городе Пушкин под Петербургом. Вероятной причиной случившегося называют аниме фильм «Тетрадь смерти». Об этом сообщает детский омбудсмен Анна Митянина.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Петербурге считает, что аниме можно считать лишь следствие попытки суицида.

«С места трагедии изъяли телефоны, листы бумаги с записями и фрагмент ткани. Не обошли вниманием и увлечение аниме. По предварительным данным, решение подростка свести счеты с жизнью связывают с ним. По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства», - отметила Митянина.

Напомним, 13-летняя девочка повесилась на ремне в квартире в Пушкине.