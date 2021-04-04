В Ленобласти нашли тело подростка

Во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили тело подростка. 13-летний мальчик найдет в лесном массиве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что на теле ребенка признаков насильственной смерти не найдено. По предварительной версии следствия, мальчик погиб от переохлаждения.

На место происшествие прибыла следственно-оперативная группа. Ее руководил заместитель руководителя следственного отдела по городу Всеволожску в составе следователей и следователей-криминалистов, экспертов и сотрудников полиции.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о ребенке, находившемся за рулем автомобиля во время ДТП.