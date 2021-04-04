Акробат цирка на Фонтанке попал в больницу из-за неудачного номера

В Санкт-Петербурге во время представления в цирке на Фонтанке акробат неудачно выполнил трюк. Циркач выполнял номер, где нужно было исполнить сальто, однако он неудачно приземлился и потерял сознание. После этого его сразу же отправили в больницу.

По приезде в медицинское учреждение акробата осмотрели врачи, которые провели осмотр и сделали несколько снимков. На рентгенограмме никаких факторов, угрожающих здоровью врачи не увидели. Таким образом, медики не обнаружили серьезных травм и разрешили продолжать циркачу выступать.

Сам же молодой человек заявил, что чувствует себя очень хорошо и готов продолжать выступление в цирке.