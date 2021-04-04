Около станции метро Беговая произошло ДТП с участием Mazda и Nissan

Вечером, в субботу, 3 апреля, около 21:00 в Санкт-Петербурге около станции метро Беговая, на пересечении улиц Савушкина и Туристской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Участниками аварии стали водители машин Mazda и Nissan.

После столкновения одна из машин еще пробила ограждение и вылетела на тротуар. Во время происшествия никто из прохожих не пострадал.

Согласно видео из камер наружного видеонаблюдения, в водителя красной Mazda, проезжавшего перекресток на запрещенный сигнал светофора, врезался Nissan. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, скорая и пожарные.