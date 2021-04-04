Спасатели ищут мужчину, спрыгнувшего в Неву с Дворцовой набережной

Утром, 4 апреля, спасатели ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали поиски в центре города мужчины, который прыгнул в Неву с Дворцовой набережной. По словам очевидцев, петербуржец сделал это на спор.

Сегодня, в 7:00 поступила информация о том, что в районе Летнего сада мужчины прыгнул в Неву с Дворцовой набережной и после поплыл к Троицкому мосту. Спасатели до сих пор ищут пловца с помощью гидролокатора.

Сообщается, что один из очевидцев прыгнул в Неву, чтобы его спасти, однако почти сразу же поплыл обратно, из-за того, что вода была очень холодной. Сам пловец, по словам очевидцев, ушел под воду.