Илье Бронскому разбили нос после выкриков о своем диагнозе

Житель Санкт-Петербурга Илья Бронский стал жертвой нападения неизвестного, из-за того, что он рассказал о своей болезни. О своем диагнозе и о себе Бронский рассказал несколько дней назад в одном из интервью.

Около 17 часов, 3 апреля, петербуржец выложил в социальную сеть Twitter фотографии с разбитым лицом. По приезде в травмпункт медики диагностировали ему перелом носа. После посещения медучреждения пострадавший отправился в отделение полиции писать заявление.

Как рассказал фотограф, нападение на Илью было совершено во дворе между Малой и Большой Конюшенными улицами. Идя по двору, кто-то его окликнул, назвав нецензурным словом, означающим гомосексуала. Бронский рассказал, что после бокового удара он «аж присел», а после его обидчик убежал.

Также Илья отметил, что в последнее время ему все время сыпятся угрозы. В интервью он рассказал, что после посещения стоматологии он заразился ВИЧ.