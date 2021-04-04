Находившийся за рулем ребенок попал в ДТП в Красном Селе

В Санкт-Петербурге в Красном Селе произошло ДТП, во время которого за рулем одного из автомобилей находился ребенок. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Водитель одного из автобусов, проезжавших мимо, заметил Hyundai Solaris у ТЦ «Красносельский». Очевидец рассказал, что автомобиль не вошел в поворот и немного задел припаркованные машины.

Мужчина попытался остановить нарушителя, который пытался скрыться с места ДТП. Оказалось, что за рулем автомобиля находился ребенок школьного возраста. Также стало известно, что на пассажирском сиденье находился взрослый.