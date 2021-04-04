Около реки Охта на границе двух районов полицейские обнаружили тело 13-летнего школьника

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на окраине Красногвардейского района обнаружили тело подростка. Предполагается, что найденный юноша является 13-летним школьником, которого искали в течение пяти дней. Участие в поисках принимали полицейские и волонтеры.

Сообщается, что мальчик ушел из дома 29 марта в Новой Охте на несколько часов и не вернулся.

Тело предполагаемого школьника обнаружили на границе Красногвардейского и Всеволожского районов за рекой Охта, около Муринской дороги. При осмотре мальчика, следов насильственных действий обнаружено не было.

Правоохранительные органы предполагают, что возможной смертью мальчика стало переохлаждение.