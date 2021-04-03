В Колпино удалось спасти хаски, провалившуюся под лед

Спасателям МЧС удалось достать из Ижорского пруда собаку, провалившуюся под лед. Инцидент произошел в Колпинском районе Петербурга 3 апреля, в субботу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Собака породы хаски устроила утренний заплыв в Колпино. Хозяйка гуляла рядом с Ижорским прудом, однако не рассчитала, что лед уже подтаял и не выдержит вес собаки. В результате хаски побежала на пруд и провалилась под лед. Попытки выбраться у пса, а также попытки достать неравнодушным прохожим собаку остались безуспешными, так как лед был очень тонкий и хрустел при любом прикосновении.

Прохожие вызвали спасателей, и они на катере доставили собаку к берегу. Инцидент произошел в девять утра. Примечательно, что МЧС прибыло к пруду через 3 минуты после вызова и оперативно достали собаку из ледяной воды.