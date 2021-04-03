Пенсионера из Петербурга обманули на 1 млн рублей

В Петербурге правоохранительные органы раскрыли схему мошенничества и задержали преступников, вымогавших у пенсионера 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Полиции удалось установить, что 80-летний пенсионер из Петербурга в конце марта обратился в одну юридическую контору с целью перерасчета пенсионных выплат. Как ему сообщили, компания занималась правовой защитой населения, однако выяснилось, что его обманули.

На самом деле компания заключила договор на оказание услуг на сумму в миллион рублей. В результате полиция задержала четверых мошенников. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.