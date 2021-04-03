На кладбище в Петергофе обнаружили мертвого мигранта

В Петербурге обнаружили труп мужчины с ножевым ранением у въезда на территорию кладбища «Бабигонское». Мертвого мигранта нашли жители Петергофа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранительные органы получили информацию о найденном теле в пятницу, 2 апреля. Выехав на место обнаружения мигранта, полиция установила, что у мужчины в области груди есть ножевое ранение, вероятно, ставшее причиной смерти.

Кроме того, удалость установить, что мужчине было около 22 лет и он являлся гражданином Узбекистана. По версии следствия, труп подбросили на вход к кладбищу.