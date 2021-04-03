Врачи борются за жизнь школьницы из Пушкина, повесившейся на ремне

В Петербурге ученица седьмого класса пыталась свести счеты с жизнь в собственной квартире. Племянницу обнаружил дядя в квартире на Широкой улице. Школьница находилась в петле ремня, привязанного к турнику. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Девочка живет в городе Пушкин. Родственники начали переживать в пол первого ночи 3 апреля. В связи с этим дядя отправился проверить, все ли в порядке с племянницей. В момент обнаружения девочка находилась в состоянии клинической смерти. Врачи отвезли ребенка в городскую больницу №5.

Кроме того, правоохранительные органы изъяли с места происшествия мобильные телефоны и записи на листах бумаги. Следствию предстоит выяснить все детали инцидента.