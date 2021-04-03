Ночной дрифтер извинился перед петербуржцами за опасный заезд возле Александринского театра

В Петербурге задержали гонщика, устроившего накануне ночью дрифт рядом с Александринским театром. Полиция привлекла нарушителя к административной ответственности, также молодому человеку грозит и уголовная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь с 2 на 3 апреля 29-летний со своим товарищем устроили опасные заезды. Правоохранительным органом удалось установить, что владелец Nissan изменил внешний вид и «начинку» автомобиля, переделав ее под спортивный болид. За это молодого человека привлекли к административной ответственности. Кроме того, права нарушителя были просрочены, а номера на машине имеют признаки подделки.

В случае подтверждения, что мужчина внес изменения в номера самостоятельно, ему грозит уголовная ответственность.