Причиной вспышки кишечной инфекции в гимназии №642 стала лопнувшая труба

В Петербурге эксперты Роспотребнадзора выявили причину вспыхнувшей кишечной инфекции в гимназии №642, расположенной на Васильевском острове. В ходе исследований выяснилось, что вирус попал в воду через лопнувшую трубу с холодной водой.

«Однако, ремонтные службы не стали делать необходимые для таких случаев заборы проб воды для лаборатории, а также дезинфекцию и промывку», - сообщает «Фонтанка.ру».

В Роспотребнадзоре установили, что ремонтники, заменявшие лопнувшие трубы, не произвели промывку и дезинфекцию новой трубы, а также не организовали лабораторный анализ пищевой воды после замены труб. Теперь должные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, гимназию ранее закрыл Роспотребнадзор после обнаружения в пробах холодной воды ротавирусной инфекции. В результате халатности ремонтников 19 детей заболели, а в троих детей положили в инфекционную больницу.