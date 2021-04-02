Петербуржец спрыгнул с моста Ломоносова

В Петербурге мужчина решил открыть купальный сезон и искупаться в Фонтанке. Петербуржец бежал по набережной, а затем перелез через ограждение у реки и прыгнул в воду. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и области.

Прибывшие на место происшествия спасатели, помогли спортсмену выбраться на берег, а затем передали его медицинским работникам. Очевидцы происшествия сообщают, что мужчину доставали из воды без штанов. Вероятно, житель Северной столицы решил стать моржом и окунуться в прохладную воду, так как для суицида высота моста не подходила.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о прогнозах метеорологов, что август в этому году ожидается жарким.