Четверых петербуржцев задержали за выращивание конопли

Правоохранительные органы Петербурга задержали наркоторговцев, выращивающих коноплю в своих квартирах. Задержанными оказались два брата из Ленобласти и двое петербуржцев. Об этом сообщает Главное управление МВД России по городу и Ленинградской области.

По факту выращивания конопли и сбычи наркотических веществ задержали двух жителей Ленобласти – братьев 26 и 32 лет. Кроме того, причастны оказались и двое петербуржцев 27 и 35 лет. При обыске помещений было найдено 2,5 кг каннабиса и 28 кустов конопли, а также оборудование для производства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических веществ и хранения.