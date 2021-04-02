Нефролог, подозреваемый в убийстве жены, искал ее с помощью экстрасенсов

В деле о пропавшей жене главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова появились новые детали. Следствию стало известно, что врач для поиска жены обращался к детективам и экстрасенсам. Об этом сообщает подруга убитой.

Кроме того, подруга напомнила, что пропавшая ранее жаловалась на неоднократные ссоры с мужем, а также знакомые пары предполагали, что к ее исчезновению причастен врач-нефролог.

Известно, что для привлечения экстрасенсов к поиску супруги мужчина потратил 250 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о задержанном враче-нефрологе, который заявил 11 лет назад в полицию о пропавшей жене.