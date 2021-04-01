СК просит арестовать нефролога по подозрению в убийстве супруги

По делу об убийстве петербурженки, в котором обвиняемым является главный специалист-нефролог Северной столицы, появились новые детали. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого, заведующего одного из отделений Мариинской больницы, Александра Земченкова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Материалы в отношении Александра Земченкова - заведующего отделением диализа СПб ГБУЗ "Мариинская больница" - поступили в суд, ходатайствуют о заключении под стражу», - отмечают в ведомстве.

Напомним, по версии следствия, мужчина в 2010 году убил жену, а затем сообщил о ее пропаже. Новые детали в СК появились после прохождения подозреваемым полиграфа.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о расчленении женщины, работавшей в одной из больниц Петербурга.