СК выяснил причину смерти 5-летнего петербуржца

В Петербурге стала известна причина смерти мальчика, найденного в квартире без признаков жизни ранее, 31 марта. Следственный комитет установил причину гибели пятилетнего малыша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мать ребенка утверждала ранее, что в ее сына вселился бес, а голос бога твердил ей, что его необходимо изгнать. Согласно предварительной версии, смерть 5-летнего петербуржца наступила от термических ожогов.

Напомним, ребенка нашли мертвым в квартире, а мать передали врачам психиатрической больницы. На данный момент в отношении нее возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ (убийство).