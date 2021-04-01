На станции метро «Площадь Мужества» обнаружили сумку, похожую на бомбу

В среду, 31 марта, на станции метро «Площадь Мужества» в Санкт-Петербурге обнаружили подозрительную сумку, похожую на взрывчатку. Сотрудники метрополитена немедленно вызвали наряд ОМОНа.

Сообщается, что при обнаружении подозрительного предмета, из него торчали провода. На данный момент никакой информации о происходящем нет. Пока что станцию еще не закрыли.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 31 марта в Управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о том, что в одно из трех зоопарков города заложено 19 бомб, готовых взорваться. Сотрудники полиции осмотрели все территории, однако ничего подозрительного не нашли.