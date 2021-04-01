В ФСБ Петербурга поступило сообщение о минировании трех зоопарков

В Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в среду, 31 марта, примерно в 12:30 поступила информацияо том, что днем ранее в Администрацию президента России поступило сообщение от неизвестного по электронной почте о том, что в одном из трех зоопарков Петербурга заложено 19 бомб. Также преступник написал в письме, что все снаряды скоро должны взорваться.

После получения информации сотрудники полиции проверили все три зоопарка и прилегающие к ним территории. Проверялись зоопарки в Александровском парке, Спасском переулке и на улице Фучика. В результате осмотра, полицейские не нашли никаких бомб и взрывчатых веществ.

Во время поисков из зоопарка в центре Северной столицы было эвакуировано 24 человека.