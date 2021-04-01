В центре Петербурга в результате ДТП загорелся автомобиль

В ночь на 1 апреля в Петроградском районе Петербурга произошла серьезная автомобильная авария. Водитель иномарки не справился с управлением, разогнавшись на дороге, несмотря на гололедицу. Внедорожник Range Rover, двигаясь на большой скорости, вылетел на встречную полосу и врезался в фонарный столб. В момент аварии встречная полоса была пустой, благодаря чему никто из других участников дорожного движения не пострадал.

В результате столкновения автомобиль опрокинулся и загорелся. На место происшествия прибыла скорая помощь. Водитель иномарки получил серьезные травмы и был госпитализирован. Его состояние оценивается медицинскими работниками как тяжелое.