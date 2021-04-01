Трех человек госпитализировали после аварии с микроавтобусом на Приозерском шоссе

ДТП произошло во Всеволожском районе Ленобласти в четверг, 1 апреля. В результате аварии с участием микроавтобуса пострадали три человека. Данная информация была предоставлена пресс-службой пожарно-спасательной службы МО Агалатовское.

Около 8:30 утра микроавтобус марки «Форд Транзит» попытался обогнать автобус №433, в результате чего его занесло и перевернуло на бок. Сообщается, что одному из находящихся в автобусе в момент аварии человек сильно зажало ногу. Пострадавших госпитализировали с травмами различной тяжести.