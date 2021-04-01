В Василеостровском районе автобус сбил школьника

Инцидент произошел 31 марта. В Василеостровском районе северной столицы водитель автобуса сбил 12-летнего школьника. По информации, которая была предоставлена в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мальчик перебегал дорогу по «зебре» на перекрестке улиц Нахимова и Наличной и попал под колеса автобуса.

Согласно предварительным данным, пострадавший пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора. Водителем автобуса оказался 43-летний уроженец Узбекистана. Школьник был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние мальчика врачи оценивают как средней тяжести.