В Управлении социального питания сообщили об отсутствии жалоб на питание в гимназии №642

По информации, опубликованной в официальном релизе ведомства, с начала текущего года никаких жалоб на питание в гимназии «Земля и Вселенная» ни от учеников, ни от их родителей не поступало. Управлением социального питания 31 марта была проведена внеплановая проверка совместно с прокурором Василеостровского района.

Согласно результатом проверки, 30 марта трое учащихся были госпитализированы с недомоганием. Одного из школьников к настоящему моменту выписали. В период с 29 по 31 марта никто из учащихся не жаловался на недомогание. К качеству питания замечаний не поступало.

Поставку продуктов питания в учебное заведение осуществляет АО «Комбинат социального питания Красносельского района». На комбинате была проведена дополнительная уборка пищеблока с дезинфекцией. Аккредитованная лаборатория взяла пробы с целью проведения исследований.

Управление социального питания проведет дополнительную проверку уровня организации питания в учебном заведении по поручению вице-губернатора Олега Эргашева.