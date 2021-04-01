В Петербурге нефролога подозревают в убийстве жены, пропавшей 11 лет назад

Главный нефролог Петербурга находится в изоляторе временного содержания. Александр Земченков задержан по подозрению в убийстве супруги Ирины Замченковой, которая пропала 23 февраля 2010 года.

В процессе расследования, проведенного 11 лет назад, следствием не были проверены камеры уличного видеонаблюдения, а квартиру Земченковых обыскали лишь спустя два месяца после исчезновения женщины. Существующую уже тогда версию о причастности супруга к произошедшему не удалось подтвердить в связи с отсутствием доказательств вины мужчины.

Согласно версии следствия, Земченков совершил убийство дома, а труп вывез на автомобиле в Ленинградскую область. Задержанный отрицает свою вину. Следствие подаст ходатайство об аресте.