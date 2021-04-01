В одной из квартир Петербурга обнаружили тело 5-летнего мальчика с ожогами

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после обнаружения трупа ребенка в квартире дома на Приморском проспекте. Тело 5-летнего мальчика с ожогами было обнаружено 31 марта. Данная информация была предоставлена в следственном управлении СК РФ по Петербургу.

У ребенка были повреждены ткани головы, туловища, верхних и нижних конечностей. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело по об убийстве по результатам проведения доследственной проверки. Обстоятельства и причины произошедшего в настоящее время выясняются.